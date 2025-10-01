Sivas'ta Uyuşturucu ve Asayiş Operasyonları: 289 Şahıs Yakalandı

Sivas'ta Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 1-31 Eylül tarihleri arasında yürütülen çalışmalar çerçevesinde uyuşturucu ve asayiş suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda suç unsuru ele geçirilirken, aranan 289 şahıs yakalandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin eylül ayı boyunca gerçekleştirdiği denetim ve operasyonlarda önemli başarılar elde edildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda; 18 kilo 596 gram eroin, 12 gram esrar, 26 gram bonzai, 126 gram metamfetamin, 553 adet sentetik ecza, 9 adet ecstasy ve 6 adet kök kenevir ele geçirildi. Uyuşturucu kullanımı ve ticaretiyle bağlantılı olduğu tespit edilen 85 şahıs gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda; 7 adet silah, 11 adet av tüfeği, 22 adet kurusıkı tabanca, 11 adet fişek ve 65 adet kesici alet ele geçirildi. Ayrıca, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 204 şahıs da yakalandı. - SİVAS