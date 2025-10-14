Sivas'ta Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı

Sivas'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 8 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 06 Ekim 2025 tarihinde yürütülen çalışmalar kapsamında, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin üzerlerinde, eşyalarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 21 parça halinde toplam 1.733 kullanımlık kağıda emdirilmiş Sentetik Kannabinoid maddesi, 1 adet narkotik madde kesiminde kullanılan makas, 1 adet kullanılmış Sentetik Ecza Blisteri ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında TCK 191 (Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kabul Etme veya Bulundurma) suçundan işlem yapılırken, diğer 4 şüpheli hakkında ise TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti) ve TCK 191 kapsamında işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen 4 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SİVAS