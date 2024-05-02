Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonunda 53 Şahıs Yakalandı

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 53 şahıs yakalandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 01-30 Nisan tarihleri arasında uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şahıslar üzerinde yapılan arama ve kontrollerde; 18 gram metamfetamin, 3 gram bonzai, 5 bin 660 adet sentetik ecza, 106 adet ecstacy, bir kilo 342 gram esrar ele geçirildi. Düzenlenen operasyonlarda 53 şüpheli yakalandı. - SİVAS