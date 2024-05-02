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Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonunda 53 Şahıs Yakalandı

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Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 53 şahıs yakalandı. Operasyonlarda metamfetamin, bonzai, sentetik ecza, ecstacy ve esrar ele geçirildi.

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 53 şahıs yakalandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 01-30 Nisan tarihleri arasında uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şahıslar üzerinde yapılan arama ve kontrollerde; 18 gram metamfetamin, 3 gram bonzai, 5 bin 660 adet sentetik ecza, 106 adet ecstacy, bir kilo 342 gram esrar ele geçirildi. Düzenlenen operasyonlarda 53 şüpheli yakalandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Sivas Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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