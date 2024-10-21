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Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonunda 5 Tutuklama

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonunda 5 Tutuklama
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Sivas'ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı. Operasyon kapsamında bin 665 kullanımlık sentetik kannabinoid maddesi, sentetik ecza, metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti suçunu işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonlarda; 41 parça halinde yaklaşık bin 665 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi, 8 adet sentetik ecza maddesi, 31 gram metamfetamin maddesi, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet uyuşturucu madde paketleme amacı ile kullanılan rulo alüminyum folyo ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 6 şüphelinden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Operasyon Güvenlik 3-sayfa Sağlık Hukuk Polis sivas

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