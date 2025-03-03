Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kişi Tutuklandı

Sivas'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen uygulama ve operasyonda gözaltına alının 9 kişiden 7'si çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas polisi tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 9 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada içerisinde 3 şahıs yakalanarak çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. Diğer 6 şahsın yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, diğer 3 şüpheli ise İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Uygulama ve operasyonda; 117,07 Gram metamfetamin, 25 sentetik uyuşturucu hap, 36 gram sentetik kannobinoid maddesi, 1 ecstasy hap, 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 6 şüpheli şahıstan 4'ü, yapılan işlemelerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Aynı dosyada toplamda 7 kişi tutuklanmış oldu. - SİVAS