Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Sivas'ta polis ekiplerince yakalanan 8 şahsın ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda kapsamında takibe alınan 8 şahıs yakalandı. Şahısların üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde yapılan aramalarda 5 parça halinde toplam 812 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ve 27 sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili 8 şahsa işlem yapılırken 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SİVAS