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Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
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Sivas'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalanırken, 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Sivas'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aranmalarda 184,48 gram metamfetamin, 6,09 gram esrar, yaklaşık 27 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannobinoid maddesi, 6 adet captagon, 17 adet ecstasy, 1 adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve şarjör, 11 adet 7,65 mm çapında fişek, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 69 bin 100 lira, 430 euro ve 50 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'üçıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili yazılı açıklamasında, "Narkotik madde ticareti, sevki veya kullanım suçunu gerçekleştiren şahıslara yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla sunulur" ifadelerine yer verdi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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