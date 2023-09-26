Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
Sivas'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda jandarma ekipleri tarafından 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 3 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.
Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik il merkezi ile Yıldızeli ve Akıncılar ilçelerinde yol kontrol ve arama faaliyetinde 3 kilo 150 gram esrar ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa