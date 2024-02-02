Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Yakalandı

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalan 3 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şahıslar üzerinde yapılan arama ve kontrollerde; 212 adet sentetik ecza hap, 205,3 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olaya ilişkin yakalanan 3 şahıs hakkında madde kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma kabul etme veya bulundurma suçundan işlem yapıldı. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, narkotik madde ticareti, sevki veya kullanım suçunu gerçekleştiren şahıslara yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini bildirildi. - SİVAS