Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama, 6 Adli İşlem

Sivas'ta gerçekleştirilen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklanırken 6 kişiye adli işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananlara yönelik iki ayrı operasyon düzenledi. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda; 12,32 gram metamfetamin, 2 parça halinde sentetik kannabinoid (bonzai), 16 adet sentetik ecza hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek, 2 adet narkotik madde kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonlar neticesinde yakalanan 2 şüpheli şahıstan birisi uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu nedeniyle tutuklandı. 6 şüpheli şahıs ise kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma kabul etme veya bulundurma suçu çerçevesinde adli işlem yapıldı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada narkotik madde ticareti, sevki veya kullanım suçunu gerçekleştiren şahıslara yönelik çalışmalarının kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. - SİVAS