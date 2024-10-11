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Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı, 5 Tutuklama

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı, 5 Tutuklama
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Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 5 milyon 500 bin TL olan uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 12 kişi gözaltına alındı, 5'i tutuklandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 5 milyon 500 bin TL olan kağıda emdirilmiş uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 12 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmalarında uyuşturucu madde ticaretini örgütlü olarak yaptıkları anlaşılan 12 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Şahıslardan 11'i yakalanarak gözaltına alındı. Aynı operasyon çerçevesinde 1 şahıs ise Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan 12 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı dosya içerisinde tutuklu bulunan kişi sayısı 10'a yükseldi.

Yapılan operasyonlarda; 19 parça halinde yaklaşık 74 bin 79 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannobinoid, bin 263 adet sentetik ecza, 3 adet ecstacy, 37,16 gr esrar, 3 adet tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 134 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Siz değerli anne ve babaların, ailelerin narkotik maddeler konusunda bilinçli olmalarını, çocuklarımıza ve gençlerimize sahip çıkmalarını istiyoruz. Kamuoyuna saygıyla sunulur" ifadelerine yer verildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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