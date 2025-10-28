Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Sivas'ta jandarma ekiplerince bir şahsin evinde yapılan aramada uyuşturucu maddeler ele geçirildi, olayda 1 kişi tutuklandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığınca "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti ile Aranan Şahıslara" yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; il merkezine bağlı bir köyde ikamet eden 1 şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramalarda 40 gram kubar esrar, 4 ayrı parça halinde satışa hazır 1'er gramlık kubar esrar, 20 gram kenevir tohumu, 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 4 paket sigara sarım kağıdı ele geçirildi. Aramada ayrıca ev sahibinin yanında saklanan Sivas Sulh Ceza Hakimliğince hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 aranan şahıs yakalandı. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan birisi tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SİVAS