Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1.5 Kilo Madde Ele Geçirildi

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1.5 Kilo Madde Ele Geçirildi
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Sivas'ta emniyet ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, iki otomobil ve bir yolcu otobüsünde toplam 1 kilo 558,84 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Sivas'ta emniyet ekiplerinin koordineli çalışması sonucu 1 kilo 558,84 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı ve Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Şarkışla Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ortak bir çalışma başlattı. Şarkışla ilçe girişinde durdurulan iki otomobil içerisinde bulunan 8 şahıs ve Sivas il merkezinde durdurulan yolcu otobüsündeki 1 şahıs yapılan operasyonlarda yakalandı. Yakalanan şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan adli aramada; 1 kilo 558,84 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 9 şahıs hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti ve Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma Kabul Etme veya Bulundurma suçlarından işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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