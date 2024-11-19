Üye Girişi
Haberler

Sivas'ta Unutulan Valiz Alarm Yarattı

Sivas'ta Unutulan Valiz Alarm Yarattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksek hızlı trenle Sivas'a gelen bir yolcunun gar önünde unuttuğu valiz nedeniyle ekipler alarma geçti. Bomba imha uzmanları valizi inceledi ve sonunda valizin sahibi tespit edildi.

Yüksek hızlı trenle Sivas'a gelen bir yolcu valizini tren garı önünde unutunca ekipler alarma geçti.

Edinilen bilgilere göre olay Sivas kent merkezi tren garı önünde meydana geldi. Yüksek hızlı trenle Sivas'a gelen bir yolcu valizini gar kapısı girişinde unuttu. Valizden şüphelenen gar güvenliği durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, valizin bulunduğu bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirdi ve vatandaşları uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanları, şüpheli valizi incelemek için bölgeye çağrıldı. Yapılan incelemeler sonrası valizin sahibinin yakınına ulaşıldı. Olay yerine gelen çanta sahibinin yakını çantayı teyit etti. Kontrolü yapılan çantanın içinden çeşitli eşyalar çıktı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek

İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Anlaşmadaki Trump detayı dikkat çekici

 İşte Ağıralioğlu'nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir

İşte Ağıralioğlu'nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir

 14 ve 17 yaşındaki çocukların silahlı kavgası cinayetle bitti

Dehşete düşüren olay! İstanbul'da iki çocuğun kavgası cinayetle bitti
Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme: Komutanlara da soruşturma açıldı

Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme! Komutanlara da soruşturma açıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 19 Kasım Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Adana elektrik kesintisi! 19-20 Kasım Yüreğir, Sarıçam, Kozan elektrik kesintisi ne zaman biter? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 18 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Fas Lesotho CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Fas Lesotho maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Lihtenştayn San Marino CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Lihtenştayn San Marino maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Dünya Tuvalet Günü ne zaman? 19 Kasım Dünya Tuvalet Günü sözleri ve mesajları! Erkekler Günü ne zaman? Uluslararası Erkekler Günü sözleri ve mesajları! Lüksemburg Kuzey İrlanda CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Lüksemburg Kuzey İrlanda maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Uluslar Ligi A ligi nedir, A Ligi'ne çıkınca ne oluyor? Kosova Litvanya CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kosova Litvanya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Karadağ'ı yenersek Uluslar Ligi A Ligi'ne çıkıyor muyuz?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.