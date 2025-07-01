Sivas'ta Tütün Kaçakçılığına Operasyon: 5 Şahıs Yakalandı

Sivas'ta Tütün Kaçakçılığına Operasyon: 5 Şahıs Yakalandı
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Sivas'ta polis ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik 3 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda birçok kaçak ürün ele geçirilirken, 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Sivas'ta polis ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ile Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda; 3 farklı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda; 3 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 1 adet elektrikli tütün kıyma makinesi, 1 adet hava kompresörü, bin 263 paket doldurulmuş makaron, 555 paket kaçak sigara, 235 adet TAPDK bandrolü, 2,45 kg nargile tütünü, 55 kg açık kıyılmış tütün, 18,5 kg paket tütün, 293 kutu boş makaron, 6 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 5 şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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