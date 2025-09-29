Haberler

Sivas'ta Traktör Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Traktör Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 39 yaşındaki Veli Yaşar olay yerinde hayatını kaybetti. Traktör devrildi ve cenaze nezaretinde incelenmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Belentarla köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Veli Yaşar (39) idaresindeki traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde traktörün altında kalan Veli Yaşar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, yapılan incelemenin ardından Zara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Veli Yaşar'ın cenazesi, memleketi Kangal ilçesi Kavak köyünde toprağa verilecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tahliye edildi

CHP lideri Özel'e yumruk atan saldırgan için karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gece yarısı bıçakla dehşet saçtı! Genç adamın boğazını kestiği anlar kamerada

Gece yarısı bıçakla dehşet saçtı! Boğaz kesme anları kamerada
Milli futbolcu namaz kılarken görüntülendi

Milli futbolcu Cuma namazında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.