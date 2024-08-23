Sivas'ta traktör devrildi: 4 kişi yaralandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Aşağıakören köyü Maden mevkiinde meydana geldi. A.Ç. idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile D.Ç., S.D., ve M.Ç. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS