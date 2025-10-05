Haberler

Sivas'ta Trafik Kazasında LPG Tankının Patlamaması Facianın Önüne Geçti

Sivas-Ankara karayolunda meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı. LPG tankının yerinden fırlayıp patlamaması, daha büyük bir faciayı engelledi. Kazanın detayları ve yaralıların durumları hakkında bilgi verildi.

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında yerinden fırlayan LPG tankının patlamaması faciayı önledi, kazada 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas- Ankara karayolu Köklüce köyü yakınlarında saat 14.00 sıralarında yaşandı. Sivas'tan Ankara istikametine gitmekte olan 06 DPM 617 plakalı otomobil ile aynı istikamette giden 56 AGM 278 plakalı Fiat marka araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Fiat marka araç yol kenarındaki direğe çarparak parçalandı. Araç hurdaya dönerken bagajındaki LPG tankı yerinden fırladı. Hortumları sayesinde araçla bağlantısı kesilmeyen tankın patlamaması faciayı önledi. Kazada her iki araçta bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

