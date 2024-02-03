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Sivas'ta trafik kazasında 4 kişi yaralandı

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Sivas Havalimanı yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Sivas Havalimanı yolu üzerinde meydana geldi. Sivas'tan Buğdayören köyü istikametine giden H.H. idaresindeki 58 PA 655 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Ters dönen araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentte hastanelere kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Sivas İtfaiye Acil Durum Yaralanma Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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