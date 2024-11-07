Sivas'ta Trafik Kazasında 3 Yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yıldırım Mahallesi İbrahim Göker caddesinde üzerinde meydana geldi. M.K.T idaresindeki 38 YV 549 plakalı Opel marka otomobil, Y.K idaresindeki 07 D 1737 plakalı Ford marka otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 58 ADV 352 plakalı Toyota marka otomobil sürücülerinin direksiyon hakimiyetlerini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS