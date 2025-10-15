Haberler

Sivas'ta Trafik Kazası: Takla Atan Araçta Yaralı Yok

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil takla atarak ters döndü. Şans eseri kazada yaralanan olmadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, Suşehri ilçesi Ekrem Erdem Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile V.M. yönetimindeki 60 AFC 662 plakalı otomobil çarpıştı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan 60 AFC 662 plakalı Tofaş marka otomobil takla atarak ters döndü. Ters dönen otomobil içerisinde bulunan iki kişi, kazada şans eseri yara almadı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
