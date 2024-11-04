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Sivas'ta Trafik Kazası: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Sivas'ta Trafik Kazası: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
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Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 9 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntülerinde otomobilin kontrolsüz bir şekilde kavşağa girdiği ve çarpışmanın etkisiyle yolcuların savrulduğu görüntülendi.

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde 2'si çocuk 9 kişinin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kazanın etkisiyle halk otobüsündeki yolcuların savrulduğu görüldü.

Edinilen bilgilere göre kaza geçtiğimiz günlerde Gültepe Mahallesi Mecnun Otyakmaz Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. S.T. idaresindeki 58 AFG 104 plakalı otomobil ile A.T.S. idaresindeki 58 H 0200 plakalı halk otobüsü çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi ile otobüste bulunan 2'si çocuk 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde otomobilin kontrolsüz şekilde kavşağa girdiği ve çarpışmanın etkisiyle yolcuların savrulduğu görüldü. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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