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Sivas'ta Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Sivas'ta kontrolden çıkan bir otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Sivas'ta kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

Edinilen bilgilere göre kaza, Akdeğirmen Mahallesi Paşabahçe Mesire Alanı yolu üzerinde meydana geldi. Ahmet Gürler idaresindeki 58 HB 802 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Ardından aydınlatma direğine de çarpan otomobil, askeri kışla duvarına çarparak durabildi. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücünün cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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