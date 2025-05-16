Sivas'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı
Sivas'ta meydana gelen kazada, 27 BBM 846 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Otomobil istinat duvarına çarptı: 3 kişi yaralandı
SİVAS - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Mescitli köyü mevkiinde meydana geldi. Kayseri'den Sivas istikametine seyir halinde olan 27 BBM 846 plakalı otomobil, sürücüsü K.Ö.'nün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan istinat duvarına çarptı. Kazada sürücünün yanı sıra araç içerisinde bulunan U.M.Ö. ve Z.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS ÇİFTCİ - 3.Sayfa