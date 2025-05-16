Sivas'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Sivas'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta meydana gelen kazada, 27 BBM 846 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Otomobil istinat duvarına çarptı: 3 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Mescitli köyü mevkiinde meydana geldi. Kayseri'den Sivas istikametine seyir halinde olan 27 BBM 846 plakalı otomobil, sürücüsü K.Ö.'nün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan istinat duvarına çarptı. Kazada sürücünün yanı sıra araç içerisinde bulunan U.M.Ö. ve Z.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS ÇİFTCİ - 3.Sayfa
Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı

Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı
16 Mayıs 'Ulusal Erişilebilirlik Günü' ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Önemli günlere bir yenisi eklendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araçla önünü kestiği eşinin kafasına sıktı

Kan donduran olay! Araçla önünü kesip kafasına sıktı
Çin'den tehlikeli hamle: Batı'ya sattığı güneş panellerine gizli 'Öldürme Düğmesi' yerleştirdi

Çin, Batı'ya sattığı güneş panellerine "Öldürme Düğmesi" yerleştirdi
Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki

Kerem'den TFF'ye eşi benzeri görülmemiş tepki
Barış masasındaki bakan konuştu! Ukrayna'nın Rusya'dan 3 isteği var

Barış masasından ilk ipucu! Bakan konuştu, 3 istekleri var
Hint dağcı Everest Dağı'nın zirvesinde hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek noktasında ölü bulundu
Acun Ilıcalı takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiriyor

Acun'dan Emre bombası
Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde

Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.