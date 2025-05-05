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Sivas'ta Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Sivas'ta Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı
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Sivas'ta bir otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta otomobil devrildi: 3 yaralı

SİVAS - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında bir otomobil devrildi, kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Kardeşler Mahallesi Sultanşehir Bulvarında meydana geldi. F.Ş. idaresindeki 58 AGA 123 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters döndü. Kazada sürücünün yanı sıra araç içerisinde bulunan H.Y ve S.Y. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Sivas Numune Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS ÇİFTCİ - 3.Sayfa
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