Sivas'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Sivas'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Danişmentgazi Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, kontrolünü kaybeden otomobil bariyerlere çarptı. Sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı.

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Danişmentgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Ş.E. idaresindeki 58 ACE 263 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Savrulan otomobil, orta refüje çarparak durabildi. Kazada sürücünün yanı sıra araç içerisindeki H.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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