Sivas'ta trafik kazası: 11 kişi yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aralarında çocuklarında bulunduğu 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Kayseri karayolu Şarkışla ilçesine yakın bir mesafede bulunan Pınarbaşı yol ayrımında meydana geldi. Kazada Sivas istikametine gitmekte olan S.B. sevk ve idaresinde 27 AVG 369 plakalı Volkswagen marka otomobil ile İ.İ sevk ve idaresindeki 58 ACY 486 plakalı Toyota marka otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ve araçlarla yer alan, aralarında çocuklarında bulunduğu; A.B., M.B., G.B., B.B., L.I., A.I., N.I., Z.G. ve S.I. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS