Sivas'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı
Sivas'ta bir kamyonun otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kazanın nedeni ve detayları polis tarafından araştırılıyor.

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında kamyonun otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Huzur Mahallesi Emirpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki bir kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle önünde ilerleyen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
