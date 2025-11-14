Sivas'ta Tırda 18 Kaçak Göçmen Yakalandı

Sivas'ta polislerin şüphelenerek durdurduğu tırın dorsesinde 18 kaçak göçmen çıktı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Suşehri ilçe merkezinde 12 Kasım tarihinde tarafından yapılan denetimlerde hareketlerinden şüphelenilerek durdurulan tırın dorsesinden 18 düzensiz göçmen yakalandı. Yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan göçmenleri taşıyan tırın şoförleri İ.D ve T.G gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Emniyet ekipleri tarafından yapılan açıklamada, göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla süreceği ifade edildi. - SİVAS