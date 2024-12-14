Sivas'ta Tır Sürücüsü Polisle Kaçış Drama Yüzde, Gece Yakalandı

Sivas'ta polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan ve polislerin üzerine tır süren sürücü, gündüz saatlerinde polisten kaçarak izini kaybettirdi. Polis ekiplerinin takibini sürdüğü sürücü, gece saatlerinde tırın içinde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre 58 BH 540 plakalı tır sürücüsü Ö.K., polis ekiplerinin dur ihtarına uymayıp aracı polislerin üzerine sürdü. Kaçarak izini kaybettiren sürücü, gece geç saatlerde Yeni Mahalle Menderes Caddesi üzerinde tespit edildi. Polis ekipleri, sürücüye defalarca kapıyı açması çağrısında bulundu. Alkolün etkisiyle tır içerisinde uyuyan sürücü uzun bir süre uyandırılamadı. Polis ekiplerinin talebi üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Olay yerine giden sürücünün yakınları, tırı yedek anahtarı ile açtı. Uyandırılan sürücü Ö.K., Polis Merkezi'ne götürüldü. Polislerin hayatını tehlikeye atan Ö.K.'ye çeşitli suçlardan yaklaşık 30 bin TL para cezası uygulandı. - SİVAS