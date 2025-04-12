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Sivas'ta TIR Kazası: Sürücü AFAD Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Sivas'ta TIR Kazası: Sürücü AFAD Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Sivas'ta kontrolden çıkan bir TIR, Elektronik Denetleme Direğine çarparak bariyerlerde asılı kaldı. Sürücü, AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Sivas'ta kontrolden çıkan tır, Elektronik Denetleme Direğine çarpıp bariyerlerde asılı kaldı. Tırda sıkışan sürücü AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Gölova ilçesi Gümüşhane yolu Bozat köyü yakınlarında meydana geldi. Z.Ö. yönetimindeki 34 ZL 8576 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarparak bariyerlerde asılı kaldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil sağlık merkezine bildirdi. İhbar üzerin olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tır içerisinde sıkışan sürücü Z.Ö., AFAD ekiplerinin titiz çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan sürücü, daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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