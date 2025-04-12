Sivas'ta Tır Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Kontrolden çıkıp devrilen tır alev aldı, sürücü hayatını kaybetti

SİVAS - Sivas'ta kontrolden çıkarak yol kenarına devrilen tır, alev aldı. Feci kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde D-100 karayolu Koyulhisar ilçesi yakınlarında sabah saatlerinde meydana geldi. Muhammet Emin Tunç idaresindeki 08 K 7068 plakalı tır D-100 karayolu üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kaza sonrası tırın ön kısmında yangın çıktı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 acil sağlık merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Ancak tır sürücüsü Muhammed Emin Tunç, olay yerinde hayatını kaybetti. Tunç'un cansız bedeni morga götürülürken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.