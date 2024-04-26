Sivas'ta Ticari Araçlar Çarpıştı: 10 Yaralı

Sivas'ta iki ticari aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Erzincan karayolu Sivas'ın Hafik ilçesi Yarhisar mevkiinde meydana geldi. Kazada; G.T yönetimindeki 52 AEF 561 plakalı Ford marka ticari araçla aynı istikamete gitmekte olan Ş.A. yönetimindeki Ford marka 27 AIG 696 plakalı iki ticari araç çarpıştı. 10 kişinin yaralandığı kazada yaralılardan 3'ünün çocuk olduğu belirtildi. Yaralılar ambulanslarla yakın hastanelere sevk edildi. Araçlarda bulunan 3 yaralı ise ayakta tedavi gördü. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS