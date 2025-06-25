Sivas'ta Ters Yöne Giren Minibüsle Çarpışan Otomobilde 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Ters Yöne Giren Minibüsle Çarpışan Otomobilde 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Sivas'ta gece saatlerinde meydana gelen kazada, ters yöne giren minibüs otomobille kafa kafaya çarpıştı. 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Kazaya karışan minibüs sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Sivas'ta ters yöne giren minibüsün otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Sivas-Karaçayır yolu Paşabahçe Mesire Alanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir merkezi istikametine gitmekte olan B.K. yönetimindeki 34 EZD 765 plakalı Volkswagen marka minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle ters şeride girerek, karşı yönden gelen İ.K. idaresindeki 58 AEV 866 plakalı Fiat marka otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü İ.K. ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan E.K., Y.V., T.E.A., A.N.K., H.İ.K., R.K. ve Ş.K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobilde bulunan Mehmet Kaya'nın ise sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaya'nın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın ardından minibüs sürücüsü B.K.'nin olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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