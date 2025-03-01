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Sivas'ta Teravih Namazında Doğal Gaz Sızıntısı: 48 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Sivas'ta Teravih Namazında Doğal Gaz Sızıntısı: 48 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Sivas'ın Akıncılar ilçesindeki Yeşilyazı Camisi'nde teravih namazı sonrası, sobadan sızan doğal gaz nedeniyle 48 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından inceleme başlatıldı.

Sivas'ın Akıncılar ilçesi Yeşilyazı Camisi'nde teravih namazı kılan çok sayıda kişi doğal gaz sobasından sızan gazdan etkilenip hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay ilçe merkezindeki Yeşilyazı Camisi'nde kılınan teravih namazından sonra yaşandı. Namazı kılıp evlerine gidenler birer birer birer rahatsızlanıp Akıncılar İlçe hastanesine başvurdu. Rahatsızlananların sayısı artınca birçok kişi ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne yönlendirildi. Yaklaşık 48 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi. 18 kişi ise ambulanslarla Sivas'ta ki hastanelere sevk edildi. Olaya teravih namazı sırasında camide kullanılan doğal gaz sobasından sızan gazın neden olduğu düşünülüyor. Hastanelere başvuran yaklaşık 48 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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