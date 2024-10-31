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Sivas'ta Telefon Kaçakçılarına Operasyon: 1 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

Sivas'ta Telefon Kaçakçılarına Operasyon: 1 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi
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Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefon kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon 70 bin TL olan cep telefonları ve aksesuarları ele geçirdi. İki işyerine yasal işlem yapıldı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefon kaçakçılarına operasyon düzenledi. Operasyonda piyasa değeri 1 milyon TL'yi aşan cep telefonu ve aksesuarlar ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cep telefonu kaçakçılığı faaliyetlerini önlemek amacıyla Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. Kaçak yollarla cep telefonu temin ettiği bilgisi alınan 2 işyerine yapılan operasyonda; piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 70 bin TL olan 28 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 15 bin TL değerinde 3 adet bluetooth kulaklık, piyasa değeri yaklaşık 6 bin 500 TL olan 9 adet şarj kablosu ve 4 adet şarj adaptörü ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şahsa 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, ülkemizdeki kaçaklık faaliyetinin engellenerek gelir kaybının önüne geçmek adına yürütmekte olduğumuz çalışmalar aralıksız olarak sürdürülecektir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur." ifadelerine yer verildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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