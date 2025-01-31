Sivas'ta Tek Taraflı Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Sivas'ta meydana gelen tek taraflı trafik kazasında sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Mevlana Mahallesi Porsuk Caddesi üzerinde meydana geldi. N.K. idaresindeki 58 AEE 159 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS