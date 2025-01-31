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Sivas'ta Tek Taraflı Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Sivas'ta Tek Taraflı Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
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Sivas'ta meydana gelen tek taraflı trafik kazasında sürücü N.K., direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta meydana gelen tek taraflı trafik kazasında sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Mevlana Mahallesi Porsuk Caddesi üzerinde meydana geldi. N.K. idaresindeki 58 AEE 159 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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