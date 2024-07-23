Sivas'ta Tehlikeli Yolculuk: İki Kız Çocuğu Karton ve Plastik Atıkların Üzerinde 3 Tekerlekli Motorla Seyahat Etti

Sivas'ta, iki kız çocuğunun karton ve plastik atıkların üzerine oturarak 3 tekerlekli motorla yolculuk yaptığı anlar kameralara yansıdı.

Olay, Sivas kent merkezi Yenişehir Mahallesi Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen iki küçük kız çocuğu, ailesiyle birlikte topladıkları karton ve plastik atıkları 3 tekerlekli bir motora yükleyerek üstüne çıkıp, tehlikeli bir maceraya atıldı. Bir süre akan trafikte yolculuk yapan küçük kızlar adeta yürekleri ağızlara getirdi. Bu şekilde ilerleyen 3 tekerlekli motor ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

Kameralara yansıyan görüntülerde, küçücük kızların karton ve plastik atıkların üzerinde sarsılarak tehlikeli bir şekilde yolculuk yaptığı açıkça görüldü. - SİVAS