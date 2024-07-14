Üye Girişi
Haberler

Sivas'ta Tarlada Çıkan Anız Yangını Söndürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta Yeşilyurt Mahallesi'nde bir tarlada çıkan anız yangını, çevrede bulunan evlere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Tarlanın hasat edildiği belirtilirken, vatandaşlar anız yakmamaları konusunda uyarıldı.

Sivas'ta bir tarlada çıkan anız yangını çevrede bulunan evlere sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın öğleden sonra Yeşilyurt Mahallesi Sıhhiye Caddesinde başladı. Bir süre önce hasat edilen tarlada çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Tarladan yükselen alevleri kontrol altına alan itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Tarlanın 2 gün önce hasat edildiğini söyleyen Bahattin Yalçın, "Yangının nasıl başladığını görmedim. İtfaiyenin siren sesine çıktım. Tarla biçilmişti, anız yakmış olabilirler. Şimdiye kadar yanmadı ama biçildikten sonra yandı. Bu tarlada olan bütün canlılar yok oldu. Vatandaşlarımız anız yakmasınlar" ifadelerine yer verdi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yeşilyurt İtfaiye Sivas Tarım 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

 Suriye ile normalleşme süreci! Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın barış çağrısı önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz

Suriye ile normalleşme süreci! Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın barış çağrısı önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz

 İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı

 Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu
500

Yorumlar (1)

aleyna albay:

Bilip bilmeden yorum yapmayın 2 gun once hasat olmadi daha dün hasat oldu. Herkes malının yiyeceğini neden yaksın balya yapılacaktı. Yakan da Allahından bulsun

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title