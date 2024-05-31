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Sivas'ta Tarım İşçisi Yıldırım Düşmesi Sonucu Hayatını Kaybetti

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Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Yarhisar köyünde tarım işçisi Osman Demirbaş, üzerine yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.

Sivas'ta arazide çalıştığı esnada üzerine yıldırım düşen tarım işçisi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay, dün saat 16.00 sıralarında Hafik ilçesine bağlı Yarhisar köyünde meydana geldi. Nevşehir'den patates ekimi yapmak için Sivas'a gelen Osman Demirbaş (27) traktörden indiği sırada üzerine yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Hafik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi, yapılanan ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralanan Demirbaş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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