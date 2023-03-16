Sivas'ta tarım arazileri ve bahçeler sular altında kaldı

Sivas'ın Kangal ilçesinde sağanak yağış sonrası tarım arazileri ve bazı evlerin bahçeleri sular altında kaldı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde sağanak yağış sonrası tarım arazileri ve bazı evlerin bahçeleri sular altında kaldı.

Sivas genelinde 3 gündür etkili olan sağanak yağmur bazı bölgelerde sele neden oldu. Kangal ilçesine bağlı Onaran köyünde tarım arazileri ve bazı evlerin bahçeleri sular altında kalırken, sel cep telefonu kamerasına yansıdı. - SİVAS