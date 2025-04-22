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Sivas'ta Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 25 Sikke ve 7 Metal Obje Ele Geçirildi

Sivas'ta Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 25 Sikke ve 7 Metal Obje Ele Geçirildi
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Sivas'ta düzenlenen operasyonla tarihi eser kaçakçılığına yönelik 25 sikke, 7 metal obje ve 2 dedektör ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Sivas'ta tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 25 sikke, 7 metal obje ve 2 dedektör ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına karşı yürüttükleri çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il merkezinde gerçekleştirilen operasyonda, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçunu önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda, 25 tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke, 7 metal obje ve 2 dedektör ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 2 şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.

Emniyet tarafından yapılan açıklamada ise vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadelelerini azim ve kararlılıkla sürdürecekleri ifade edildi. - SİVAS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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