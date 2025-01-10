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Sivas'ta Tahtalara Sıkışan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Sivas'ta Tahtalara Sıkışan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Sivas'ta bir kafede gezen kedi, ayağını tahtaların arasına sıkıştırdı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi kurtararak doğal yaşam alanına bıraktı.

Sivas'ta ayağı tahtaların arasına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kaleardı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki bir kafenin bahçesinde gezen kedi, ayağını tahtaların arasına sıkıştırdı. Kedinin yardım çığlığını duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kediyi sıkıştığı yerden kurtaran ekipler, daha sonra doğal yaşam alanına bıraktı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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