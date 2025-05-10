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Sivas'ta Sürücü Yolda Karşılaştığı Ayıyı Kovaladı

Sivas'ta Sürücü Yolda Karşılaştığı Ayıyı Kovaladı
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Sivas'ta bir sürücü, yolda karşılaştığı ayıyı aracıyla 200 metre boyunca takip etti. Ayının son dönemde bölgede sık görülmesi vatandaşlarda endişe yaratıyor.

Yolda karşılaştığı ayıyı aracıyla kovaladı

SİVAS - Sivas'ta bir sürücü yolda karşılaştığı ayıyı aracıyla kovaladı.

Olay, dün gece saatlerinde Gemerek ilçesine bağlı Bulhasan-Keklicek köyü yolu üzerinde meydana geldi. Kayseri istikametine doğru ilerleyen Aydın Şimşek isimli vatandaş, yol ortasında oturan bir ayıyla karşılaştı. Telefonunu çıkarıp kayıt almak isteyen Şimşek, ayının koşmaya başlamasıyla onu bir süre kovaladı. Ayı bir süre sonra yoldan çıkarak izini kaybettirdi.

"Son zamanlarda bu bölgede ayı sayısı çoğaldı"

Yaşadığı tedirginliği anlatan Aydın Şimşek, "Gece saatlerinde Kayseri istikametine doğru gidiyordum. Bulhasan-Keklicek köyü arasında yol ortasında oturan bir ayı gördüm. Telefonu çıkarıp kayda başlamaya varmadan ayı hareket etmeye başlayıp koşmaya başladı. 200 metre kadar araba ile ayıyı takip ettim. Takip ederken ayı yoldan saptı. İnsan arabanın içinde dahi gördüğünde tedirgin oluyor. Vatandaşların gece saatlerinde yola çıkmamasını tavsiye ediyorum. Son zamanlarda bu bölgede ayı sayısı da çoğaldı. Her an her yerden çıkabiliyor" şeklinde konuştu.

Bölgede son dönemlerde ayıların sık görülmesi, vatandaşlarda endişeye yol açıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AKIN BOZDUMAN - 3.Sayfa
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