Sivas'ta Su Kanalına Düşen Otomobilde 3 Yaralı

Sivas'ta Su Kanalına Düşen Otomobilde 3 Yaralı
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Sivas'ta kontrolden çıkan bir otomobil, su kanalına düşerek 3 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sivas'ta su kanalına yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ta kontrolden çıkan otomobilin su kanalına düştüğü kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Taşlıdara Özkanlar Un Fabrikası girişinde meydana geldi. İddiaya göre Kovalı'dan Sivas istikametine seyir halinde olan 34 HF 9742 plakalı Opel marka otomobil, kavşağa geldiğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu fabrika girişindeki su kanalına düştü. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARZU KÜBRA DOĞAN - 3.Sayfa
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