Sivas'ta sokak ortasında işlenen cinayetin şüphelileri yakalandı
Sivas'ta meydana gelen cinayetin şüphelileri polis tarafından gözaltına alındı. Olayda hayatını kaybeden kişi göğüs bölgesinden vurulmuştu.
Sivas'ta sokak ortasında işlenen cinayetin şüphelileri polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olay 23 Haziran'da akşam saatlerinde Çayyurt Mahallesi Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. Metin Taşdelen (44) ile 4 kişilik grup arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş kavgada Metin Taşdelen göğüs kısmından vurularak kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybetmişti.
Olay yerinden otomobil ile kaçan şüpheliler Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslar Ş.A. (22), M.K. (20), E.G.Ş. (19) ve Y.Ş. (20) gözaltına alındı. - SİVAS