Sivas'ta Sobadan Kaynaklı Yangın: Bir Ev Kül Oldu

Sivas'ta gece saatlerinde çıkan yangında bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre yangın merkeze bağlı Eğribucak köyünde meydana geldi. İddialara göre, S.M'ye ait evde sobadan kaynaklı yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını başka evlere sıçramadan söndürdü. Tek katlı ev yanarak kül oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS