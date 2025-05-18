Sivas'ta silahlı ve bıçaklı kavga: 4 yaralı

SİVAS - Sivas'ta iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Gökçekler Caddesi üzerinde İ.K., Y.K. ile S.H.U, A.K. ve M.K. arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada İ.K. silahla kolundan, Y.K., S.H.U. ve A.K. ise vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.