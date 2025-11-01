Haberler

Sivas'ta Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde iki köylü arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sivas'ta 2 köylü arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kadıköy'de meydana geldi. Köyde yaşayan R.U. ile Recep Çınar arasında kavga çıktı. İkili arasında başlayan kavga büyüyerek silahlı çatışmaya döndü. Çatışmada Recep Çınar olay yerinde hayatını kaybederken R.U. ağır yaralandı. İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı R.U., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. R.U.'nun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken kavganın sebebine ilişkin inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
