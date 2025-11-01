Sivas'ta Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Sivas'ta 2 köylü arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kadıköy'de meydana geldi. Köyde yaşayan R.U. ile Recep Çınar arasında kavga çıktı. İkili arasında başlayan kavga büyüyerek silahlı çatışmaya döndü. Çatışmada Recep Çınar olay yerinde hayatını kaybederken R.U. ağır yaralandı. İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı R.U., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. R.U.'nun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken kavganın sebebine ilişkin inceleme başlatıldı. - SİVAS