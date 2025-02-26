Sivas'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Tutuklama

Sivas'ta polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 16 adet silah ele geçirildi, silah kaçakçılığı yapan 4 kişi sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü alınan istihbarat doğrultusunda İstanbul'dan getirilen tabancaların Sivas'ta satılacağını tespit etti. Polis ekiplerince başlatılan çalışma doğrultusunda kent merkezinde bir eve operasyon düzenlendi. İkamette yapılan aramada 16 adet tabanca ve 15 adet mermi ele geçirildi. İstanbul'dan Sivas'a silah satışı yapmaya gelen U.A. (29), B.L. (29) ve Sivas'ta yaşayan F.K. (46) ve M.T. (36) gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİVAS